Захарова: слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость спецоперации
2022-10-08
22:39
Официальный представитель МИД России поделилась мнением о том, что слова президента Украины только подтверждают правильность принятого решения о проведении спецоперации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Владимира Зеленского о "превентивном ударе" только подтверждают правильность принятого решения о проведении спецоперации в Украине.
Захарова вспомнила, что пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в своем пояснении подчеркнул, что Владимир Зеленский в своем выступлении имел в виду период до 24 февраля 2022 года.
Таким образом полностью подтверждается тезис руководства России о том, что до начала специальной военной операции от Украины исходила реальная угроза, сделала вывод Захарова.
Опубликовано: Максим Алексеев
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