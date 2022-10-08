Захарова: слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость спецоперации

Официальный представитель МИД России поделилась мнением о том, что слова президента Украины только подтверждают правильность принятого решения о проведении спецоперации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Владимира Зеленского о "превентивном ударе" только подтверждают правильность принятого решения о проведении спецоперации в Украине.

Захарова вспомнила, что пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в своем пояснении подчеркнул, что Владимир Зеленский в своем выступлении имел в виду период до 24 февраля 2022 года.

Таким образом полностью подтверждается тезис руководства России о том, что до начала специальной военной операции от Украины исходила реальная угроза, сделала вывод Захарова.