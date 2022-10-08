Власти Украины обещают раздавать гражданам бесплатные дрова
2022-10-08
23:26
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что в некоторых областях страны власти будут раздавать гражданам дрова бесплатно.
Он уточнил, что это касается Запорожской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областей.
Шмыгаль написал, что на эти цели выделено 563 млн гривен. Сейчас разрабатываются планы поставки дров и их распределения.
В Херсонской области есть проблемы с восстановлением отопительной инфраструктуры, поэтому туда планируется поставить 6 тысяч «буржуек» и 6 тысяч кубометров дров.
Опубликовано: Светлана Репина
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