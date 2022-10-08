Власти Украины обещают раздавать гражданам бесплатные дрова

2022-10-08

23:26

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что в некоторых областях страны власти будут раздавать гражданам дрова бесплатно.

Он уточнил, что это касается Запорожской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областей. 

Шмыгаль написал, что на эти цели выделено 563 млн гривен. Сейчас разрабатываются планы поставки дров и их распределения. 

В Херсонской области есть проблемы с восстановлением отопительной инфраструктуры, поэтому туда планируется поставить 6 тысяч «буржуек» и 6 тысяч кубометров дров.

Опубликовано: Светлана Репина









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