Власти Украины обещают раздавать гражданам бесплатные дрова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что в некоторых областях страны власти будут раздавать гражданам дрова бесплатно.

Он уточнил, что это касается Запорожской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областей.

Шмыгаль написал, что на эти цели выделено 563 млн гривен. Сейчас разрабатываются планы поставки дров и их распределения.

В Херсонской области есть проблемы с восстановлением отопительной инфраструктуры, поэтому туда планируется поставить 6 тысяч «буржуек» и 6 тысяч кубометров дров.