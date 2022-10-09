The Washington Post: Запад недоволен, что Норвегия наживается на украинском конфликте

Журналист The Washington Post Эмили Раухала рассказывает в своей статье, что европейские страны осуждают Норвегию за огромные энергетические доходы.

После ограничения поставок энергоресурсов из России Норвегия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз. На днях был открыт новый газопровод в Польшу. В результате в этом году Норвегия планирует получить доход в 109 млрд долларов от поставок газа.

Такое положение не устраивает многие страны Европы. Например, польский премьер-министр предложил Норвегии поделиться гигантской прибылью с Украиной.

Сама Норвегия указывает на рыночный дефицит энергоносителей, объясняя этим высокие цены. Власти страны подчеркивают, что поддержали антироссийские санкции ЕС, оказывают военную помощь Украине и помогают обеспечить энергетическую безопасность Европы.