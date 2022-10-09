В Запорожье обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ
2022-10-09
01:59
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле казармы 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что союзные силы нанесли удар по казарме 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» ВСУ.
Рогов отметил, что в настоящее время точное число «отправившихся экспрессом к Бандере» в результате высокоточного удара по казарме украинской артбригады уточняется компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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