Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле казармы 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что союзные силы нанесли удар по казарме 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» ВСУ.

Рогов отметил, что в настоящее время точное число «отправившихся экспрессом к Бандере» в результате высокоточного удара по казарме украинской артбригады уточняется компетентными органами.