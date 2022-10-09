Украинский конфликт истощает запасы боеприпасов в США
2022-10-09
02:42
США скоро не смогут поставлять Украине определенные виды боеприпасов, которые необходимы Киеву для противостояния России, поскольку запасы расходуются быстрее, чем их можно восполнить.
Вашингтон стал крупнейшим поставщиком оружия в Украину с февраля нынешнего года. С тех пор было предоставлено военной помощи на сумму более 16,8 млрд долларов.
Но американские запасы некоторого оборудования достигают минимального уровня, необходимого для военных планов и обучения, и пополнение запасов до уровня до вторжения может занять годы.
Опубликовано: Светлана Репина
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