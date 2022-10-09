Украинский конфликт истощает запасы боеприпасов в США

США скоро не смогут поставлять Украине определенные виды боеприпасов, которые необходимы Киеву для противостояния России, поскольку запасы расходуются быстрее, чем их можно восполнить.

Вашингтон стал крупнейшим поставщиком оружия в Украину с февраля нынешнего года. С тех пор было предоставлено военной помощи на сумму более 16,8 млрд долларов.

Но американские запасы некоторого оборудования достигают минимального уровня, необходимого для военных планов и обучения, и пополнение запасов до уровня до вторжения может занять годы.