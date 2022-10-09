Трамп призвал немедленно начать мирные переговоры по Украине
2022-10-09
09:42
Бывший президент США Дональд Трамп призвал стороны немедленно сесь за стол переговоров с целью немедленного мирного завершения конфликта в Украине.
В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Невада бывший президент Дональд Трамп призвал стороны конфликта в Украине немедленно сесть за стол переговоров. В противном случае мир ждет третья мировая война, подчеркнул он.
"Сыйчас имеем конфликт в Украине. Мы должны немедленно приступить к переговорам о мирном прекращении войны", — заявил экс-президент США.
Ранее сообщалось, что после подписания 30 сентября договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Луганской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Опубликовано: Максим Алексеев
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