Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к работником сельского хозяйства.

Российский президент обратился к работником сферы сельского хозяйства и поздравил их с профессиональным праздником.

По словам президента РФ, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и наращиваем экспортные возможности", - приводят "Известия" слова Путина.

Более того, отметил глава государства, Россия может оказывать помощь тем, кто в этом действительно нуждается.