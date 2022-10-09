Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
2022-10-09
10:18
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к работником сельского хозяйства.
Российский президент обратился к работником сферы сельского хозяйства и поздравил их с профессиональным праздником.
По словам президента РФ, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.
"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и наращиваем экспортные возможности", - приводят "Известия" слова Путина.
Более того, отметил глава государства, Россия может оказывать помощь тем, кто в этом действительно нуждается.
Опубликовано: Николай Скира
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