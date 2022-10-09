Самолет-разведчик США кружил над газопроводами «Северный поток» в момент их взрывов

НАТО узнало об утечках из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" почти сразу после того, как они произошли.

Страны НАТО, а особенно США, очень скрупулезно патрулируют европейское небо. Частота полетов значительно увеличилась в феврале 2022 года. Каждый день над Польшей, на побережье Черного моря и в других районах, откуда можно следить за небом над Украиной.

Однако один из обычных рейсов 26 сентября прошел по очень необычному маршруту. Это день, когда были зафиксированы утечки в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Наблюдатели, которые внимательно наблюдают за маршрутами этого типа полета, знают, что они обычно следуют очень похожими маршрутами. С одной из баз НАТО в Германии, Турции или Исландии вылетает самолет, который направляется в назначенную точку, а потом несколько часов летает вокруг нее.

Этот тип самолета способен отслеживать любой летающий объект в радиусе нескольких десятков километров.

26 сентября, в день взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", одна из таких миссий получила незапланированный оборот. Патрульный полет, выполняемый самолетом наблюдения Boeing P-8A Poseidon, принадлежащим ВМС США, направлялся из Исландии в Польшу.

Сделав несколько характерных витков в небе возле базы в Дравско-Поморском воеводстве, самолет улетел в Балтийское море.

Согласно данным, которые до определенного момента были доступны в приложении FlightRadar24, американский самолет летел в сторону острова Борнхольм. Именно в его окрестностях сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы.

Данные показывают, что американцы пролетели почти точно над местом первого взрыва, а затем перелетели к следующим местам, где были зафиксированы толчки. Однако на каком-то этапе полета над Балтийским морем у самолета отключился транспондер, что сделало невозможным отслеживание его маршрута.

Почти наверняка армия США, а значит, и все страны НАТО располагали точной информацией о вспышках и местах утечек газа практически сразу после того, как они произошли. После нескольких дней расследования шведская полиция подтвердила подозрения о взрывах. На объектах были обнаружены доказательства, подтверждающие гипотезу о саботаже.