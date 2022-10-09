Кыргызстан отменил командно-штабные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»

Минобороны Кыргыстана отменило проведение командно-штабных учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на территории своей страны.

9 октября киргизское информационное агентство 24.kg сообщило о том, что Министерство обороны Кыргызской Республики неожиданно для всех стран ОДКБ отменило проведение командно-штабных учений «Нерушимое братство-2022».

Отмечается, что в киргизском оборонном ведомстве не назвали точных причин отмены запланированный учений, которые должны были состояться с 10 по 14 октября на базе учебного центра «Эдельвейс».