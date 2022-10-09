The Telegraph: Великобритания намерена продолжать переговоры с российским лидером Путиным

Авторитетное издание The Telegraph сообщает, что высшие чиновники Великобритании раскритиковали предложение Эстонии прекратить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

После того, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала отказаться европейские страны не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, на нее обрушился шквал критики. В первую очередь от правительства Великобритании, которое намерено продолжить переговоры с Россией.

Каю Каллас обвинили в откровенной русофобии и призвали исключить любые дискуссии по поводу прекращения переговоров с Россией. Ей также напомнили о том, что в ЕС и Великобритании вот-вот начнется отопительный сезон, а альтернативных поставок газа так и не найдено, поэтому так или иначе, европейским государствам придется вести переговоры с российской стороной.

Эстонскому премьеру также указали на то, что переговоры между Европой, а также сторонами конфликта (Россией и Украиной) неформально ведутся непрерывно, другой вопрос в том, в какой плоскости они находятся.

В Великобритании также считают, что другие европейские государства оказывают Украине гораздо больше помощи, чем Эстония (в том числе, в пересчете на 100 тысяч населения) и, именно они имеют право на подобное мнение, но никак не эстонской премьер-министр.