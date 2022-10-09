Выставочный зал Гамбурга подготовили для приема 400 беженцев из Украины

В Гамбурге в торгово-выставочный зале открыли центр, рассчитанный на 400 беженцев из Украины.

Помощники устанавливают перегородки и кровати. Первые лица, обратившиеся за защитой, ожидаются в ближайшие дни, сообщил корреспондент dpa с места событий в воскресенье.

По данным органа социального обеспечения, возникла необходимость использовать выставочный зал для размещения беженцев, поскольку все существующие помещения заняты, за исключением нескольких оставшихся мест.

Приток людей, ищущих защиты из Украины, по-прежнему значителен. В настоящее время в Гамбурге находится около 34 000 украинцев, которые искали защиты в Германии.

По данным властей, около 19 000 из них зависят от города, предоставляющего им жилье. Выставочный зал предназначен для временного проживания.