Словакия передала Киеву две гаубицы Zuzana, саркастически поздравив Путина
2022-10-09
19:19
Словакия передала еще две колесные гаубицы типа Zuzana Украине, в рамках военной помощи в войне против России.
«Мы сделали агрессору Путину очередной подарок», — саркастически написал в Twitter министр обороны Ярослав Над. Президенту России Владимиру Путину в пятницу исполнилось 70 лет.
Поставка является частью коммерческого заказа на восемь гаубиц Zuzana, две из которых находятся на рассмотрении. Кроме того, Дания, Норвегия и Германия хотят совместно профинансировать производство еще 16 систем вооружения этого типа для Киева.
Zuzana является дальнейшим развитием чехословацкой САУ Dana. В орудии теперь используется стандартный калибр НАТО 155 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы составляет более 39 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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