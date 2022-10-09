Словакия передала Киеву две гаубицы Zuzana, саркастически поздравив Путина

Словакия передала еще две колесные гаубицы типа Zuzana Украине, в рамках военной помощи в войне против России.

«Мы сделали агрессору Путину очередной подарок», — саркастически написал в Twitter министр обороны Ярослав Над. Президенту России Владимиру Путину в пятницу исполнилось 70 лет.

Поставка является частью коммерческого заказа на восемь гаубиц Zuzana, две из которых находятся на рассмотрении. Кроме того, Дания, Норвегия и Германия хотят совместно профинансировать производство еще 16 систем вооружения этого типа для Киева.

Zuzana является дальнейшим развитием чехословацкой САУ Dana. В орудии теперь используется стандартный калибр НАТО 155 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы составляет более 39 километров.