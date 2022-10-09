Путин квалифицировал взрыв Крымского моста как теракт украинских спецслужб

По мнению главы Российской Федерации подрыв Крымского моста следует рассматривать как теракт направленный на уничтожение инфраструктуры России.

Владимир Путин уверен, что в деле взрыва явно замешаны спецслужбы Украины, так что возможны адекватные ответные меры.

Что ж, взрыв важного моста на территории чужого государства квалифицировать иначе как теракт сложно. Но есть одно но: а как в таком случае называется поведение российских военных, с 24 февраля без объявления войны уничтожающих инфраструктуру Украины?

О том что именно Россия развязала необъявленную войну Путин не упоминает. Как не упоминает и о том, что по мосту двигаются войска и военная техника, следовательно, он не является гражданским объектом, а превращается в объект военный. И ни о каком теракте речи быть не может, поскольку это военная цель и военная опе5рация.