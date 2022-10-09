Путин квалифицировал взрыв Крымского моста как теракт украинских спецслужб
2022-10-09
20:50
По мнению главы Российской Федерации подрыв Крымского моста следует рассматривать как теракт направленный на уничтожение инфраструктуры России.
Владимир Путин уверен, что в деле взрыва явно замешаны спецслужбы Украины, так что возможны адекватные ответные меры.
Что ж, взрыв важного моста на территории чужого государства квалифицировать иначе как теракт сложно. Но есть одно но: а как в таком случае называется поведение российских военных, с 24 февраля без объявления войны уничтожающих инфраструктуру Украины?
О том что именно Россия развязала необъявленную войну Путин не упоминает. Как не упоминает и о том, что по мосту двигаются войска и военная техника, следовательно, он не является гражданским объектом, а превращается в объект военный. И ни о каком теракте речи быть не может, поскольку это военная цель и военная опе5рация.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира