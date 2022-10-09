Два корабля Бундесвера отправились в Балтийское море к газопроводам «Северный поток»
2022-10-09
21:28
Водолазы Федеральной полиции Германии должны обследовать места взрывов газопровода "Северный поток". Два корабля бундесвера выполняют разведывательную миссию в Балтийском море.
После взрывов на газопроводе "Северный поток" менее двух недель назад федеральная полиция и немецкая армия приступили к разведывательной миссии в Балтийском море. Об этом говорится в письме Минобороны Германии в парламентский комитет по обороне Бундестага. Как выяснилось, федеральная полиция обратилась к бундесверу за помощью в выяснении ситуации, и министерство удовлетворило эту просьбу.
Как сообщает портал Tagesschau, в пятницу , 7 октября, к трубопроводу с баз в Киле и Эккернферде вышли два корабля ВМС Германии: противоминный катер Dillingen и многоцелевой Mittelgrund. На борту находятся водолазы Федеральной полиции Германии, которые фотографируют повреждения трубопроводов у датского острова Борнхольм.
В конце сентября взрывы повредили трубопроводы "Северный поток" в четырех местах. По мнению правительств многих стран, в том числе Германии, это был преднамеренный саботаж.
Однако до сих пор неизвестно, кто за это сделал. Швеция также начала расследование на прошлой неделе и направила на место происшествия свою подводную лодку.
В Германии федеральная прокуратура в настоящее время расследует, следует ли возбуждать уголовное дело. Обвинения могут касаться антиконституционного саботажа с последствиями для Германии или фактического взрыва.
После атаки на "Северные потоки Федеральное управление уголовной полиции (BKA) предупредило о возможных дальнейших атаках на критически важные объекты инфраструктуры в Германии.
В субботу в Германии произошла диверсия на железнодорожных оптоволоконных линиях, что остановило движение поездов на севере страны.
Опубликовано: Николай Скира
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