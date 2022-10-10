Байден и Шольц согласовали планы санкционного давления на Россию
2022-10-10
01:37
Президент США и канцлер Германии согласовали план санкционного давления на Россию.
В ходе телефонного разговора Джо Байден и Олаф Шольц договорились продолжать санкционное давление на Россию.
На сайте кабинета министров ФРГ сообщается, что канцлер Германии и президент США резко осудили включение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Главы государств единодушно признали этот шаг Москвы грубым нарушением принципов устава ООН и "должно рассматриваться как насильственный захват чужой территории".
Байден и Шольц призвали президента России Владимира Путина "прекратить боевые действия и полностью вывести войска со всей Украины".
Опубликовано: Максим Алексеев
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