Байден и Шольц согласовали планы санкционного давления на Россию

Президент США и канцлер Германии согласовали план санкционного давления на Россию.

В ходе телефонного разговора Джо Байден и Олаф Шольц договорились продолжать санкционное давление на Россию.

На сайте кабинета министров ФРГ сообщается, что канцлер Германии и президент США резко осудили включение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Главы государств единодушно признали этот шаг Москвы грубым нарушением принципов устава ООН и "должно рассматриваться как насильственный захват чужой территории".

Байден и Шольц призвали президента России Владимира Путина "прекратить боевые действия и полностью вывести войска со всей Украины".