Глава Госпогранкомитета Беларуси заявил, что ВСУ взорвали мосты и заминировали дороги в приграничье
2022-10-10
07:13
Киев приложил все усилия, чтобы сделать приграничную зону недоступной для прохода техники, все дороги в приграничье заминированы, сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.
«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — заявил глава пограничного ведомства.
По словам Лаппо, саперные бригады ВСУ минируют дороги противотанковыми минами «в три ряда», а вместо пограничников на границе дежурят бойцы теробороны.
«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — сказал глава ГПК.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил прессе, что Киев стянул к границам с Беларусью 15-тысячный контингент силовиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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