Глава Госпогранкомитета Беларуси заявил, что ВСУ взорвали мосты и заминировали дороги в приграничье

Киев приложил все усилия, чтобы сделать приграничную зону недоступной для прохода техники, все дороги в приграничье заминированы, сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — заявил глава пограничного ведомства.

По словам Лаппо, саперные бригады ВСУ минируют дороги противотанковыми минами «в три ряда», а вместо пограничников на границе дежурят бойцы теробороны.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — сказал глава ГПК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил прессе, что Киев стянул к границам с Беларусью 15-тысячный контингент силовиков.