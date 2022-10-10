Лукашенко призвал проинформировать белорусов о военной обстановке «на высоком уровне»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проинформировать белорусов о складывающейся военной обстановке в стране.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося совещания с силовыми блоками страны договорились, что необходимо проинформировать население республики, особенно крупные предприятия о складывающейся военной обстановке.

Ранее Лукшенко заявил, что НАТО и ряд стран ЕС рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии и на это толкают Украину. Глава Белорусского государства заявил, что в связи с этим договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Белоруссии.