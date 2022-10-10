ABC: несмотря на санкции Испания продолжает массовые закупки СПГ в России

По сообщению издания ABC, Россия стала третьим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию после таких поставщиков, как Алжир и США. Для российского газа для Испании составила 15%.

Только за сентябрь Испания импортировала из России 5355 гигаватт-часов российского СПГ, это составило 15,2% от общего объема испанских закупок газа. Причем это открытые дюнные, опубликованные газовой компаний Enagás. Поставка «голубого топлива» осуществляется танкерами.

Несмотря на ограничительные меры Европейского союза (ЕС), Россия стала третьим по величине поставщиком газа для Испании, уступая только Алжиру и США. Кроме того, негласно Испания против введения потолка цен на российский газ.

Лидером поставок газа в Испанию был и остается Алжир, который в сентябре в очередной раз обогнал поставки из США. Из африканского региона Испания получила в сентябре 8931 гигаватт-часов — это 25,4% общего объема испанских закупок.

При этом 7962 гигаватт-часа в виде газа поступило в Испанию по газопроводу Medgaz, который соединяет месторождения в Алжире с провинцией Альмерией на испанской территории. Только 969 гигаватт-часов было импортировано в Испанию в виде СПГ.