Медведев: Россия проведёт демонтаж политического режима Украины

Дмитрий Медведев утверждает, что российские войска намерены демонтировать нынешний украинский политический режим.

10 октября экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что действующий политический режим Украины будет постоянно угрожать безопасности российского государства, ввиду чего одной из целей спецоперации армии РФ является демонтаж Киевского режима. По мнению Медведева, данная задача будет успешно выполнена.

Также Дмитрий Медведев оценил сегодняшнюю серию российский ракетных ударов по территории Украины, назвав его лишь первой партией в череде ответов за теракт на Крымском мосту.