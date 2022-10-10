Хренин: Беларусь не собирается воевать с Украиной, Польшей и Литвой
2022-10-10
17:08
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о нежелании белорусских военных вести войну с соседними странами.
10 октября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что белорусские войска не намерены вступать в войну с соседними странами, включая Украину, Литву и Польшу. По словам Хренина, все военные планы Беларуси ориентированы исключительно на оборону.
Также Виктор Хренин предупредил, что в случае посягательств на белорусские территории со стороны Украины или любой другой державы, войска РБ дадут решительный и жёсткий ответ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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