Хренин: Беларусь не собирается воевать с Украиной, Польшей и Литвой

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о нежелании белорусских военных вести войну с соседними странами.

10 октября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что белорусские войска не намерены вступать в войну с соседними странами, включая Украину, Литву и Польшу. По словам Хренина, все военные планы Беларуси ориентированы исключительно на оборону.

Также Виктор Хренин предупредил, что в случае посягательств на белорусские территории со стороны Украины или любой другой державы, войска РБ дадут решительный и жёсткий ответ.