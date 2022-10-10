«Газпром» напомнил об обнаружении взрывного устройства на «Северном потоке» в 2015 году
2022-10-10
20:54
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил об обнаружении взрывного устройства НАТО на «Северном потоке» в 2015 году.
10 октября официальный представитель российской энергетической компании «Газпром» Сергей Куприянов в пресс-релизе напомнил о том, что в 2015 году на газопроводе «Северный поток» было обнаружено взрывное устройство НАТО.
Куприянов отметил, что Североатлантический альянс оправдал обнаружение принадлежащего им подводного уничтожителя мин тем, что он якобы «потерялся на учениях», которые проходили недалеко от «Свеерного потока».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск