Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил об обнаружении взрывного устройства НАТО на «Северном потоке» в 2015 году.

10 октября официальный представитель российской энергетической компании «Газпром» Сергей Куприянов в пресс-релизе напомнил о том, что в 2015 году на газопроводе «Северный поток» было обнаружено взрывное устройство НАТО.

Куприянов отметил, что Североатлантический альянс оправдал обнаружение принадлежащего им подводного уничтожителя мин тем, что он якобы «потерялся на учениях», которые проходили недалеко от «Свеерного потока».