Трамп заплатил 3 миллиона долларов адвокату за дело о найденных в его поместье правительственных документах

Журналисты и Министерство юстиции считают: у Трампа есть еще больше секретных документов, чем те, что были изъяты в Мар-а-Лаго.

Газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Трамп заплатил адвокату гонорар в размере 3 миллионов долларов за дело Мар-а-Лаго. По мнению репортера Мэгги Хаберман, высокая сумма показывает, что Трамп понимает, в каком положении он находится.

Корреспондент заявила, что бывший президент Дональд Трамп понимает масштабы юридических проблем, с которыми он может столкнуться в ходе расследования документов, обнаруженных в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента в США.

Хаберман, освещавшая Трампа с 1990-х годов, недавно опубликовала книгу об экс-президенте под названием "Человек уверенности: Становление Дональда Трампа и разрушение Америки".

В дополнение к его работе в политике, в книге перефразируются многие юридические проблемы, с которыми Трамп сталкивался на протяжении десятилетий. Она и другие журналисты Times сообщили, что Министерство юстиции считает: у Трампа есть еще больше секретных документов, чем те, что были изъяты в Мар-а-Лаго.

Они также сообщили, что Трамп предложил сделку в прошлом году, в которой он сказал, что передаст материалы, которые он хранил, в обмен на документы о расследовании ФБР связей его кампании с Россией.

Во время интервью программе NBC "Meet the Press" Хаберман спросили, думает ли она, что Трамп понимает юридическую опасность, с которой он может столкнуться.

"Я действительно думаю, что он понимает, в какой юридической опасности находится, - сказала Хаберман.- А потом он убеждает себя, что все не так уж плохо. Но тот факт, что он потратил 3 миллиона долларов на гонорар адвокату, говорит о многом".

Трамп ранее отрицал какие-либо нарушения при обращении с правительственными документами, иногда утверждая, что все материалы в Мар-а-Лаго были засекречены, а иногда предполагая, что они, возможно, были подброшены.

Засекреченные или нет, президентские документы по закону должны находиться в ведении Национального управления архивов и документации, когда президент покидает свой пост.