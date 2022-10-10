После ракетных ударов России по инфраструктуре Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу

Массированные атаки ВС России на объекты критической инфраструктуры Украины вынудили Украину принять радикальные меры, сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, слова которого цитирует портал Prawda Ekonomiczna заявил, что "именно экспорт электроэнергии из Украины помог Европе сократить потребление российских энергоресурсов".

"И именно поэтому Россия разрушает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", - добавил министр.

Министерство энергетики Украины сообщило, что электроэнергия экспортируется в Евросоюз, а также отдельными линиями в Молдову. Оно уверяет, что именно украинская энергетика помогла Европе заменить российский газ и поддержала стабильность всей энергосистемы.

В Минэнерго напомнили, что даже после закрытия АЭС в Запорожье, которая более 7 месяцев находится под контролем России, Украина выполняла свои обязательства, связанные с экспортом электроэнергии.

"Сегодняшние ракетные удары по тепловым электростанциям и электрическим подстанциям вынуждают Украину приостановить экспорт электроэнергии с 11 октября 2022 года для стабилизации собственной энергосистемы", — пояснили в министерстве.

Там также призвали всех граждан максимально минимизировать потребление электроэнергии.