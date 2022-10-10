ООН не согласилась на предложение России о тайном голосовании по резолюции США из-за референдумов
2022-10-10
23:08
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ предлагала сделать голосование по резолюции США по поводу осуждения референдумов закрытым. Однако было принято иное решение.
Генеральная Ассамблея ООН поддержала Албанию, которая предложила провести открытое голосование. За принятие решение высказались 107 делегаций, против – 13, еще 39 воздержались.
Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что дипломатия должна держать дверь открытой, а также осудил проведение референдумов.
Опубликовано: Светлана Репина
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