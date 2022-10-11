Global Times рассказала об истинных планах США в Украине
2022-10-11
06:43
Китайское издание рассказала о стремлении США извлечь всестороннюю выгоду из украинского конфликта.
Китайское издание Global Times рассказало о стремлении США извлечь всестороннюю выгоду из украинского конфликта. В публикации подчеркивается, что Вашингтон не заинтересован в скором прекращении кризиса. Более того, США регулярно "подливают масло в огонь".
Воинственная риторика президента Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" будоражит общественность и только раздувает конфликт. Global Times делает выводы, что основная цель Вашингтона - сформировать энергетическую зависимость Европы и привлечь в антироссийский лагерь как можно большее число стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
EUObserver: ООН инициирует новую резолюцию по референдумам в Украине и призовет стороны конфликта к миру
Global Times рассказала об истинных планах США в Украине
Швеция отказалась предоставить России результаты расследования диверсий на «Северном потоке»
Ураган «Ян» унес жизни более 100 человек в США
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева