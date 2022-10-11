Китайское издание рассказала о стремлении США извлечь всестороннюю выгоду из украинского конфликта.

Китайское издание Global Times рассказало о стремлении США извлечь всестороннюю выгоду из украинского конфликта. В публикации подчеркивается, что Вашингтон не заинтересован в скором прекращении кризиса. Более того, США регулярно "подливают масло в огонь".

Воинственная риторика президента Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" будоражит общественность и только раздувает конфликт. Global Times делает выводы, что основная цель Вашингтона - сформировать энергетическую зависимость Европы и привлечь в антироссийский лагерь как можно большее число стран.