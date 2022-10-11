СК Беларуси возбудил дело на полк Калиновского, воюющий в Украине против РФ

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против бойцов полка имени Калиновского, которые воюют на стороне Киева против России.

11 октября пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела против как называемого полка Кастуся Калиновского, состоящего из белорусских граждан, воюющих на территории Украины против России. По данным СК, полк Калиновского является экстремистским формированием, вдохновлённым идеями неофашизма.

Также в Следственном комитете РБ отметили, что участники полка имени Кастуся Калиновского готовят попытки вооружённого захвата власти на территории Беларуси.