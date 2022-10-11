Министр обороны Виктор Хренин призвал Украину и Польшу не провоцировать Беларусь

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что военные действия Беларуси могут быть только ответом на агрессивные действия против Беларуси. В своем выступлении он добавил, что Минск не хочет воевать с Польшей, Украиной и Литвой.

Минобороны Беларуси опубликовало выступление главы ведомства Виктора Хренина в понедельник, 10 октября.

"Мы видим, что наши украинские соседи обеспокоены возможными агрессивными действиями Вооруженных Сил Республики Беларусь. Есть утечки о якобы подготовке теракта. На это у нас есть только один ответ: не провоцируйте нас, мы не будем с вами воевать. Мы не хотим воевать ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами. Если вы не захотите, если вы не предпримете неверных шагов, войны не будет", - заверил министр обороны.

Хренин добавил, что у Минска только оборонительные планы.

"На случай, если на нас нападут. Если хотя бы один метр белорусской земли подвергнется агрессии, реакция будет немедленной и резкой. Поэтому еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите войны с нами. Мы тоже не хотим войны", - отметил он.

Глава белорусского Минобороны добавил, что "ситуация не настолько ужасна, чтобы впадать в панику" и добавил, что "каждый должен спокойно делать свою работу".

"Вооруженные Силы Республики Беларусь приложат все усилия для обеспечения безопасности", - заверил он.