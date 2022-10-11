Орбан: мир в Украине возможен только после перемирия России и США

Виктор Орбан заявил, что мир в Украине возможен только после переговоров России и США.

Во вторник днем премьнр-министр Венгрии Виктор Орбан в своем интервью немецкому политическому журналу "Цицерон" сообщил, что он уверен том, что Мир в Украине может наступить только после заключения перемирия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Тот кто считает, что военные действия на Украине могут завершится после переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, тот не понимает реальной ситуации в этом вопросе, подчеркнул венгерский премьер.