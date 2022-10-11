Орбан: мир в Украине возможен только после перемирия России и США
2022-10-11
14:45
Виктор Орбан заявил, что мир в Украине возможен только после переговоров России и США.
Во вторник днем премьнр-министр Венгрии Виктор Орбан в своем интервью немецкому политическому журналу "Цицерон" сообщил, что он уверен том, что Мир в Украине может наступить только после заключения перемирия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Тот кто считает, что военные действия на Украине могут завершится после переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, тот не понимает реальной ситуации в этом вопросе, подчеркнул венгерский премьер.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Жигалова назвала историю с эмиграцией Никиты Преснякова мутной
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе