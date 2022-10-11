Песков: поставка Киеву систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины

Дмитрий Песков прокомментировал новости о намерениях Запада поставить Украине системы противовоздушной обороны.

11 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что знаком с новостью о намерениях Министерства обороны Германии поставить Украине системы противовоздушной обороны Украине после новых российских ракетных ударов. По мнению Пескова, поставка подобных вооружений Киеву лишь сделает конфликт болезненнее для самого украинского народа.

Примечательно, что в этот же день пользователи западного сегмента интернета распространили фотографии, на которых видно передвижение систем Iris-T по европейским странам.