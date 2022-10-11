Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью

2022-10-11

17:30

Владимир Зеленский выступил на саммите G7, где попросил о размещении международной миссии на украинско-белорусской границе.

11 октября Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой семёрки" по видеосвязи, где публично попросил страны организации о размещении международной мониторинговой миссии миротворцев на границе Украины с Белорусью.

В своём заявлении Зеленский отметил, что размещение миротворческой миссии на границе исключило бы нападение Беларуси на Украину, а также любые провокации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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