Столтенберг: победа России в украинском конфликте будет поражением для альянса

Генсек НАТО Столтенберг назвал возможную победу России в украинском конфликте поражением для альянса.

Во вторник днем ТАСС сообщает, что в ходе пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса, которая пройдет 12-13 октября в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что хоть альянс и не является участником конфликта на Украине, но его поддержка и помощь играет огромную роль. Генсек НАТО подчеркнул, что нельзя допустить здесь поражения и нужно быть готовым к долгой войне и оказанию поддержки и помощи Украине.