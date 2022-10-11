Столтенберг: победа России в украинском конфликте будет поражением для альянса

2022-10-11

18:14

Генсек НАТО Столтенберг назвал возможную победу России в украинском конфликте поражением для альянса.

Во вторник днем ТАСС сообщает, что в ходе пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса, которая пройдет 12-13 октября в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что хоть альянс и не является участником конфликта на Украине, но его поддержка и помощь играет огромную роль. Генсек НАТО подчеркнул, что нельзя допустить здесь поражения и нужно быть готовым к долгой войне и оказанию поддержки и помощи Украине.

Опубликовано: Елена Калиновская







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