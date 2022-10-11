Где находятся и чем занимаются украинские звёзды с началом спецоперации
2022-10-11
18:52
С началом спецоперации артисты из Украины разлетелись, кто куда. Кто-то остался на родине, а кого не привечают на родном государстве.
С началом спецоперации многие украинские знаменитости покинули РФ. Некоторые из них остались в Украине.
Андрей Данилко (Верка Сердючка), недавно отметивший свой день рождения, остался в Киеве, о чём сообщает "Вечерний курьер".
В украинской столице осталась и оперная певица Мария Максакова, которая теперь ведет свой Ютуб-канал, публикуя видео со сводками новостей.
О местонахождении Софии Ротару доподлинно неизвестно.
Светлана Лобода пребывает в Латвии. Она планировала выступить с концертами в Германии, но из-за её капризов организаторы отказались.
Таисия Повалий покинула Киев, обосновавшись в Москве.
Анна Седокова намерена переехать в Штаты. Она, Повалий и Ани Лорак, внесены в "черный список" в родной Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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