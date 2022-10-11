Где находятся и чем занимаются украинские звёзды с началом спецоперации

С началом спецоперации артисты из Украины разлетелись, кто куда. Кто-то остался на родине, а кого не привечают на родном государстве.

С началом спецоперации многие украинские знаменитости покинули РФ. Некоторые из них остались в Украине.

Андрей Данилко (Верка Сердючка), недавно отметивший свой день рождения, остался в Киеве, о чём сообщает "Вечерний курьер".

В украинской столице осталась и оперная певица Мария Максакова, которая теперь ведет свой Ютуб-канал, публикуя видео со сводками новостей.

О местонахождении Софии Ротару доподлинно неизвестно.

Светлана Лобода пребывает в Латвии. Она планировала выступить с концертами в Германии, но из-за её капризов организаторы отказались.

Таисия Повалий покинула Киев, обосновавшись в Москве.

Анна Седокова намерена переехать в Штаты. Она, Повалий и Ани Лорак, внесены в "черный список" в родной Украине.