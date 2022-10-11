Bloomberg; страны G7 не окажут существенной помощи Украине

Издание сообщает, что страны «Большой семерки» не предложили конкретных мер помощи Украине в связи с ракетными ударами России.

Bloomberg сообщает, что в совместном заявлении лидеров стран G7 нет конкретных мер помощи Киеву, в связи с массированными атаками России.

"Страны ничего не предложили. Нет конкретных мер или новых поставок вооружений", — пишет издание.

Bloomberg рассказал, что G7 высказались о своей "непоколебимости" в вопросах оказания поддержки Украине. Киеву пообещали финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь.