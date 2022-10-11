Vice: Маск лично говорил с Путиным о путях завершения конфликта в Украине

Издание Vice утверждает, что между Владимиром Путиным и Илоном Маском состоялась личная беседа по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.

11 октября американский политолог Ян Бреммер дал интервью газете Vice, где сообщил, что Илон Маск и Владимир Путин якобы провели телефонный разговор перед тем, как глава компаний Tesla и SpaceX опубликовал свой скандальный твит о путях завершения боевых действий в Украине.

По данным Бреммера, Путин заявил Маску, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, если Киев признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Владимир Путин сказал Илону Маску, что Россия применит ядерное оружие в случае, если ВСУ войдут на территорию Крыма.