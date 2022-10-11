Белый дом: США не отправят войска в Украину и не ищут конфликта с Россией
2022-10-11
19:59
В пресс-службе Белого дома заявили о нежелании США отправлять войска в Украину.
Вечером 11 октября пресс-служба американского Белого дома сообщила, что Джозеф Байден не направит военных США на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Также в Белом доме заверили, что Вашингтон не ищет вооружённого конфликта с Москвой и хочет сохранить стабильные отношения с Кремлём.
В ходе брифинга в Белом доме представитель ведомства также заверил, что меньше всего в Соединённых Штатах хотят, чтобы украинский кризис приобрёл статус ядерной войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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