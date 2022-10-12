Байден: Путин может подойти на саммите G20 и сам попросить о переговорах
2022-10-12
11:09
Джо Байден утверждает, что Владимир Путин может сам захотеть переговоров с американской стороной, сообщив об этом на саммите "Большой двадцатки".
12 октября в свет вышло интервью Джо Байдена американской газете CNN, где президент США заявил о нежелании личных переговоров с Владимиром Путиным. По словам Байдена, российский президент действует жёстко в ходе спецоперации на территории Украины, ввиду чего ведение с ним переговоров сомнительно по своей предполагаемой эффективности.
Вместе с тем Джо Байден признал, что пойдёт на личные переговоры с Владимиром Путиным в случае, если он сам подойдёт на саммите G20 и выразит желание поговорить об обмене заключёнными между Россией и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Костенко отреагировала на информацию о её разводе с Тарасовым в соцсетях
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации