Байден: Путин может подойти на саммите G20 и сам попросить о переговорах

2022-10-12

11:09

Джо Байден утверждает, что Владимир Путин может сам захотеть переговоров с американской стороной, сообщив об этом на саммите "Большой двадцатки".

12 октября в свет вышло интервью Джо Байдена американской газете CNN, где президент США заявил о нежелании личных переговоров с Владимиром Путиным. По словам Байдена, российский президент действует жёстко в ходе спецоперации на территории Украины, ввиду чего ведение с ним переговоров сомнительно по своей предполагаемой эффективности.

Вместе с тем Джо Байден признал, что пойдёт на личные переговоры с Владимиром Путиным в случае, если он сам подойдёт на саммите G20 и выразит желание поговорить об обмене заключёнными между Россией и США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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