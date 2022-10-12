ВГА Энергодара: Украина прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС
2022-10-12
11:39
Глава администрации Энергодара сообщил о прекращении энергоснабжения ЗАЭС украинской стороной.
Днём 12 октября представитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что Украина в одностороннем порядке прекратила электроснабжение Запорожской атомной электростанции, из-за чего ЗАЭС экстренно перешла на работу от запасных электрогенераторов.
Примечательно, что днём ранее на Запорожской АЭС была остановлена работа шестого энергоблока станции, причиной чего являются новые обстрелы со стороны армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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