ТАСС: в южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога

2022-10-12

11:42

Издание ТАСС сообщило об объявлении воздушной тревоге в ряде украинских областей.

По данным российской интернет-газеты ТАСС, в Винницкой, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины с самого утра 12 октября вновь звучат экстренные сигналы воздушной тревоги из-за возможности новых обстрелов со стороны России.

В последние два дня российские войска максимально интенсифицировали обстрелы украинской критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению света в Львовской, Киевской и Харьковской областях страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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