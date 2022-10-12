ТАСС: в южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога

Издание ТАСС сообщило об объявлении воздушной тревоге в ряде украинских областей.

По данным российской интернет-газеты ТАСС, в Винницкой, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины с самого утра 12 октября вновь звучат экстренные сигналы воздушной тревоги из-за возможности новых обстрелов со стороны России.

В последние два дня российские войска максимально интенсифицировали обстрелы украинской критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению света в Львовской, Киевской и Харьковской областях страны.