ТАСС: в южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога
2022-10-12
11:42
Издание ТАСС сообщило об объявлении воздушной тревоге в ряде украинских областей.
По данным российской интернет-газеты ТАСС, в Винницкой, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины с самого утра 12 октября вновь звучат экстренные сигналы воздушной тревоги из-за возможности новых обстрелов со стороны России.
В последние два дня российские войска максимально интенсифицировали обстрелы украинской критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению света в Львовской, Киевской и Харьковской областях страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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