FT: британцы раскритиковали Зеленского за просьбу к G7 поставить Киеву ПВО
2022-10-12
13:46
Читатели газеты Financial Times подвергли критике Владимира Зеленского, попросившего у "Большой семёрки" средства противовоздушной обороны для Украины.
Днём среды международное издание Financial Times опубликовало статью, в которой сообщило, что во время прошедшего по видеосвязи саммите G7 Владимир Зеленский попросил у стран-участниц организации поставить Украине системы противовоздушной обороны после усилившихся обстрелов украинских территорий со стороны России.
Комментаторы FT единогласно заявили о том, что Зеленский пытается получить максимум оружия от государств коллективного Запада, поставляемого Киеву на деньги европейских налогоплательщиков, в то время как сами европейцы не всегда могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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