Читатели газеты Financial Times подвергли критике Владимира Зеленского, попросившего у "Большой семёрки" средства противовоздушной обороны для Украины.

Днём среды международное издание Financial Times опубликовало статью, в которой сообщило, что во время прошедшего по видеосвязи саммите G7 Владимир Зеленский попросил у стран-участниц организации поставить Украине системы противовоздушной обороны после усилившихся обстрелов украинских территорий со стороны России.

Комментаторы FT единогласно заявили о том, что Зеленский пытается получить максимум оружия от государств коллективного Запада, поставляемого Киеву на деньги европейских налогоплательщиков, в то время как сами европейцы не всегда могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги.