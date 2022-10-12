КГБ сможет временно ограничивать выезд из страны для граждан Беларуси

В Беларуси приняли новые правила для выезда за границу для белорусов в интересах национальной безопасности.

12 октября первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщил о принятии Палатой представителей закона о порядке выезда из Республики Беларусь для отдельных категорий граждан.

Казакевич уточнил, что Комитет государственной безопасности будет наделён правом временно ограничивать выезд физических лиц из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности, в частности «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления» до исполнения назначенного судом штрафа.