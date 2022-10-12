Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 100 единиц личного состава на Купянском направлении
2022-10-12
15:18
В Минобороны РФ рассказали о потерях личного состава и вооружения ВСУ на Купянском направлении фронта за минувшие сутки.
12 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили не менее 100 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении фронта.
Конашенков добавил, что помимо живой силы ВСУ на Купянском направлении были также уничтожены 4 танка, 3 боевые машины пехоты и ещё 3 бронетранспортёра турецкого производства «Кирпи» в ходе спецоперации России на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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