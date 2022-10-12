Стремоусов: в Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ

2022-10-12

20:06

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытках ВСУ прорваться на Херсонщине.

12 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщила, что все попытки ВСУ закрепиться на Херсонщине успешно пресекаются российскими военными.

Стремоусов также отметил, что в наступлении украинской стороны «интенсивности никакой нет», Вооружённых сил Украины пытаются ежедневно закрепиться на Херсонском направлении фронта, однако безуспешно.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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