В столице Украины объявили воздушную тревогу

В столице Украины вновь объявили воздушную тревогу, сообщили власти города.

В среду вечером РИА Новости ссылаясь на телеграм-канал городской администрации Киева сообщили, что в городе снова объявили воздушную тревогу. Сегодня утром украинские СМИ сообщали, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что в Николаеве и всей области раздавались взрывы.

В понедельник и вторник ВС России нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.