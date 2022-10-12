В столице Украины объявили воздушную тревогу
2022-10-12
20:12
В столице Украины вновь объявили воздушную тревогу, сообщили власти города.
В среду вечером РИА Новости ссылаясь на телеграм-канал городской администрации Киева сообщили, что в городе снова объявили воздушную тревогу. Сегодня утром украинские СМИ сообщали, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Сообщалось, что в Николаеве и всей области раздавались взрывы.
В понедельник и вторник ВС России нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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