Два человека погибли при обстреле ВСУ Горловки
2022-10-12
20:20
В результате обстрела со стороны Украины города Горловка погибли два мирных жителя.
12 октября новостное агентство ДАН сообщило, что служащие Вооружённых сил Украины открыли массированный огонь по Калининскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике.
Обозреватели издания добавили, что в результате прямого попадания ракеты в жилой дом при обстреле украинскими военнослужащими Горловки от полученных травм скончались два мирных жителя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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