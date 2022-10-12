Симсон: Евросоюз сможет заменить российский газ другими поставками

Симсон: Евросоюз заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа другими поставками.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз сумел заменить большую часть выбывшего с европейского рынка российский газ другими поставками.

Также Симсон сообщила, что не только удалось часть потерянного российского газа заменить альтернативными поставками, но и благодаря принятым мерам государств Евросоюза удалось снизить потребление газа в Европе на десять процентов.