Президент Украины подписал указ о блокировке счетов Дерипаски и Януковича

Владимир Зеленский подписал указ о блокировке счетов бывшего президента Украины и российского бизнесмена.

На сайте президента Украины опубликовали указ в соответствие с которым блокируются счета бывшего главы государства Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. В документе указан срок блокировки активов - 10 лет.

Ранее совет национальной безопасности опубликовал санкционный список, куда попали российские высокопоставленные чиновники, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий с иронией заявил, что санкции против Януковича ввели через два года после него.