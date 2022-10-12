Президент Украины подписал указ о блокировке счетов Дерипаски и Януковича
2022-10-12
22:43
Владимир Зеленский подписал указ о блокировке счетов бывшего президента Украины и российского бизнесмена.
На сайте президента Украины опубликовали указ в соответствие с которым блокируются счета бывшего главы государства Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. В документе указан срок блокировки активов - 10 лет.
Ранее совет национальной безопасности опубликовал санкционный список, куда попали российские высокопоставленные чиновники, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий с иронией заявил, что санкции против Януковича ввели через два года после него.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Вольфович: угрозы заставили Лукашенко и Путина развернуть войска в Беларуси
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Макрон: Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar и зенитные ракеты
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью