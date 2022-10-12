Пентагон поставит Украине самые современные средства ПВО
2022-10-12
22:50
Глава американского оборонного ведомства заявил, что США в самое ближайшее время поставят Украине самые современные средства ПВО.
Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что США в самое ближайшее время поставят Украине самые современные средства противовоздушной обороны.
"Системы будут доставлены настолько быстро, насколько физически мы сможем их передать", заявил он.
Глава Пентагона подчеркнул, что для нужд украинской армии будут поставляться те системы, которые используют Вооруженные силы США и союзники по НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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