Макрон: Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar и зенитные ракеты
2022-10-12
23:54
Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Киеву, включая гаубицы и новые зенитно-ракетные боеприпасы.
В четверг французский президент Эммануэль Макрон дал новое интервью телевизионному каналу France 2, где сообщил, что Минобороны Франции намерено передать украинским войскам шесть гаубичных пушек Caesar и ракеты для зенитных установок, которые ВСУ уже успешно используют на поле боя.
По словам Макрона, очередная поставка французских "Цезарей" в Украину будет завершена в ближайшие дни, после чего очередная партия данных гаубиц пополнит баланс украинских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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