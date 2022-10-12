Макрон: Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar и зенитные ракеты

Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Киеву, включая гаубицы и новые зенитно-ракетные боеприпасы.

В четверг французский президент Эммануэль Макрон дал новое интервью телевизионному каналу France 2, где сообщил, что Минобороны Франции намерено передать украинским войскам шесть гаубичных пушек Caesar и ракеты для зенитных установок, которые ВСУ уже успешно используют на поле боя.

По словам Макрона, очередная поставка французских "Цезарей" в Украину будет завершена в ближайшие дни, после чего очередная партия данных гаубиц пополнит баланс украинских военных.