Глава «Газпрома» заявил, что Европа может замерзнуть даже при заполненных хранилищах газа
2022-10-13
02:10
Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Европа может замерзнуть, если хотя бы 5-7 зимних дней окажутся аномально холодными. По его словам, заполненные газовые хранилища не помогут европейским городам.
Миллер сказал, что сейчас европейские хранилища заполнены примерно на 91%. По самым пессимистичным оценкам к марту останется только 5%. Он отметил, что в дни пикового зимнего спроса в Европе может не хватать около 800 млн кубометров природного газа в день, или одной трети от его общего потребления.
Руководитель «Газпрома» уточнил, что Европа выживет этой зимой, но призвал задуматься, что будет, когда начнется закачка газа на зиму 2023 и 2024 годов.
Опубликовано: Светлана Репина
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