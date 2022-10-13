Reuters: глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель.

13 октября международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен предложила предельную цену на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы от продажи «чёрного золота».

Йеллен считает, что потолок цен на импортируемую из Российской Федерации нефть должен быть установлен в районе шестидесяти долларов за баррель, а также заявила о якобы «низкой» стоимости производства российских нефтепродуктов.